Även till Skånes akademiska stolthet, Lund, har protesterna letat sig. Här har det synts plakat med budskap om att Israel ska bort från kartan, ”From the river to the sea”. Efter krav på sanktioner mot Israel och israeliska universitet har rektorn Erik Renström svarat föredömligt: ”Lunds universitet har ingen offentlig hållning i den pågående konflikten i Mellanöstern och kommer inte heller att uttrycka någon offentlig hållning.”