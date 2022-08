Klarar Skåne vintern?

Uppdelningen i fyra elområden som genomfördes i november 2011 såldes in med att skåningar och andra i södra Sverige skulle betala en slant på elräkningen för att investeringar skulle ske i överföringskapacitet och produktion. Över tid skulle priserna i Sverige jämnas ut. Kärnkraftverken i Ringhals och Oskarshamn hamnade i elområde 3. Ja, Oskarhamnsverken ligger i själva verket norr om staden så att invånarna där får betala el efter priser i område 4. Så knasigt gjordes indelningen.

Oskarshamnverken 1 och 2 har lagts ner sedan elområdesindelningen, för den ena avbröts en tilltänkt uppgradering. Den tredje reaktorn är i bruk. Ringhals 1 och 2 har också stängts. Ringhals 1 så sent som 31 december 2020. Ringhals 3 och 4 drivs vidare. Huvudägare i Ringhals är statliga Vattenfall. Den tänkta reservkraften efter Barsebäcksverkens nedläggning, Öresundsverket, naturgaseldat, i Malmö avvecklades och såldes till Sydostasien .

Dessvärre har elområdesindelningen inte heller lett till någon utjämning av priser över tid. Tvärtom. Numera är skillnaderna mellan elområde 1 i norr och elområde 4 i söder ofta enorma, inte bara vad gäller timpris och dagspris utan också för fasta avtal. På tisdagen låg dagspriset för el i elområde 1 (nordligaste Sverige) på drygt 25 öre per kWh. I elområde 4 (södra Sverige) låg det på nära 377 öre per kWh. Det före elcertifikat, energiskatt moms, påslag och nätavgifter. Momsen läggs på allt, inklusive energiskatten och ökar statens skatteintäkter och ökar konsumenternas skattekostnader rejält när priserna stiger. Straffet blir dubbelt. I norr är energiskatten dessutom lägre.

Vindkraftsförespråkare kan peka på att kommuner (och många invånare) i söder säger nej till vindkraftsparker i kustnära lägen. Vindkraften och solkraften delar även experterna, där exempelvis Jan Blomgren, professor i tillämpad kärnfysik, menar att att den försvårar upprätthållandet av balansen i elnätet, där också kärnkraftens stora generatorer spelar en viktig roll (SvD 17/6). Vindkraftverkens och solcellsanläggningarnas produktion har under perioder lett till låga priser, som i sin tur gjort annan elproduktion – som kärnkraft – mindre lönsam. Extremt låga priser under perioder av hög väderberoende produktion bidrar därmed till problemen med elförsörjning under andra perioder.