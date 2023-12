Att hela landet ska leva är något som länge varit en önskedröm för många lokalpolitiker. Exakt hur detta ska gå till har dock varit lite oklart. I alla fall utan omfattande statliga investeringar i glesbygd och krav på att storstäderna håller sina mindre kusiner under armarna ständigt och jämt. Under ett sekel har flyttströmmarna nästan ensidigt gått från landsbygden och de mindre städerna till Stockholm och andra storstadsområden.

En aktuell rapport från myndigheten Tillväxtanalys med namnet “Work from home and big city out-migration before and after the pandemic” visar att jämfört med perioden innan pandemin har antalet personer som flyttar från kommuner med större städer till små städer/landsbygdskommuner i dag mer än fördubblats.