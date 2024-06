Vi nådde aldrig det gasthaus vi hade planerat att sova på, eller om vi i ungdomligt oförstånd hade räknat med att längs vägen hitta något ställe att ta in på. Det blev till att parkera halvt ute i skogen, veva ner rutorna för att få in lite syre och fälla sätena bakåt i förhoppning om några timmars sömn. Tidigt nästa morgon gav vi oss av. Preci när dieseln – min kompis var bondson och sådana körde alltid diesel – var på väg att sina hittade vi en mack. Vi körde nytankade och till sinnet lättade iväg, även från plånbok och tanklock som polare Patrik så praktiskt lagt på taket under påfyllningen.