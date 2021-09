Riksdagskvinnornas entré

En lång process att få rösträtten genom riksdagen alltså, men en längre process att ens få den dit. Det finns en berömd bild av författaren Elin Wägner, där hon står framför 30 band – staplade på hög och högre än hon – innehållandes 350 000 namnunderskrifter som samlades in mellan 1913 och 1914 och lämnades in till riksdagen. Av alla kvinnor som då levde i Sverige var det ungefär 18 procent, nästan en femtedel, som skrev under. Att koordinera en sådan insamling var inte lätt – även om det underlättades något av dåtida nymodigheter såsom tåget, telegrafen och telefonen.