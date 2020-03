Bokmässan i London drabbas av Corona-avhopp

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Det amerikanska storförlaget Simon & Schuster US kommer inte till bokmässan i London. Även Harper Collins US och Macmillan US stoppar personal från att åka till mässan på grund av hälso- och säkerhetsrisken, skriver Svensk bokhandel.

"De ur personalen som var schemalagda att delta letar efter alternativa sätt att ha möten med sina internationella förlagskontakter, vilket de redan gör på en året-runt-basis", säger en talesperson för Simon & Schuster US i ett uttalande.

Även distributörerna Ingram och Overdrive avstår från årets mässa i London. Penguin Random House kommer att ha sin monter på mässan men meddelar att det är frivilligt för personalen att medverka.

Bokmässan i London äger rum 10–12 mars.