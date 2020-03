Efter Melbourne – flera F1-tävlingar stoppas

Foto: Gustav Sjöholm/TT

Shanghai, Melbourne, Hanoi, Bahrain.

Fyra platser där F1-cirkusen tänkt gasa på men nu väljer att gå i depå – allt på grund av coronavirusets utbredning.

Starten av Formel 1-säsongen skjuts upp rejält sedan flera tävlingar ställts in på grund av coronavirusets spridning i världen.

Först ut att ställa in var tävlingen den 17-19 april i Shanghai, Kina. Sedan kom beslutet hastigt att även ställa in premiären i Melbourne, Australien under fredagen. Kort därpå meddelade arrangörerna för Grand prix-tävlingen i Hanoi, Vietnam den 3-5 april att även den tävlingen ställs in sedan landet nu konstaterats ha 45 smittade personer.

"Det var ett väldigt svårt beslut att ta i och med att 2020 är det året när Vietnam för första gången blev en av 22 länder som får stå värd för världens mest professionella och attraktiva motorrejs", skriver den lokala arrangören i ett pressmeddelande.

Arrangören planerar dock att fortfarande hålla en formel-1-tävling i landet, men något nytt datum är ännu inte satt.

Tävlingen i Bahrain, som skulle ha arrangerats 20-22 mars, stoppades även den under fredagen trots det tidigare beslutet om att genomföra loppet utan publik.

Säsongen börjar därför tidigast den 1-3 maj i Nederländerna.