EU:s halvledarförsörjning stärks med ny lag

Fakta: Germanium och gallium

Germanium: Används i bland annat halvledare, fiberoptik och solceller. Bara 12 procent av världens germanium utvinns utanför Kina eller Ryssland, där Kina står för merparten. År 2020 var den totala globala produktionen av germanium 130 ton.

Gallium: Gallium bryts enbart som biprodukt och anses därför vara en kritisk råvara av EU, även om själva ämnet i sig inte är ovanligt. Behövs till bland annat halvledare inom industrin. Totalt produceras 300 ton per år, och Kina står för 97 procent av det.

Källa: Rapporten "The Nordic Supply Potential of Critical Metals and Minerals for a Green Energy Transition" från Nordic Innovation, samt Sveriges Geologiska Undersökning.