Fredagsböner och gudstjänster ställs in

Foto: Marcus Ericsson/TT

Foto: Janerik Henriksson

Muslimer ställer in fredagsbönen, kristna gudstjänster och konferenser stoppas. Och många kyrkor inför nya rutiner vid nattvardsfirande.

Regeringens beslut att förbjuda folksamlingar på mer än 500 personer får konsekvenser för många sammankomster i kyrkor, samfund och moskéer.

Göteborgs moské ställer tills vidare in fredagsbönen och stänger delar av sina lokaler. Av säkerhetsskäl hålls nödvändiga ceremonier, som begravningar, på parkeringen utanför moskén.

Stockholms moské däremot fortsätter med fredagsbön, men tänker bara släppa in de första 500 som kommer. Sedan stängs dörrarna.

Krisledningsgrupp

I Uppsala har Svenska kyrkans kyrkokansli en krisledningsgrupp på en handfull personer. De möts varje dag och ansvarar för övergripande beslut inom kyrkan. Bland annat har alla utlandsresor stoppats och besök från utlandet ställts in. Gruppen ansvarar också för beslut som gäller Svenska kyrkan i utlandet där bland annat all verksamhet i Rom ligger nere.

– Men det kommer inte att gå ut riktlinjer på nationell nivå, utan stiften får ge svar, säger pressekreterare Martin Larsson.

Flera biskopar skickade under torsdagen ut instruktioner om förhållningssätt med anledning av smittan. Några skickar också med speciella böner i virustid. Biskopen i Skara, Åka Bonnier, skriver till exempel:

"Herre Jesus, vi ber till dig för alla som på olika sätt är drabbade av coronaviruset … Herre, kom och var dem nära."

Hur stift och församlingar agerar är lite olika. En vädjan om att bara göra nödvändiga besök på äldreboende har till exempel gjort att Norra Tjust pastorat ställer in andakter på äldreboenden, skriver Västerviks tidning.

Gudstjänster på nätet

Inom frikyrkan ställer många av de stora församlingarna in sina gudstjänster.

– Vi stänger ner våra gudstjänster åtminstone de närmaste två veckorna, säger Niklas Piensoho, föreståndare för Filadelfiakyrkan i Stockholm, Sveriges största frikyrkoförsamling.

Församlingen planerar att i stället sända gudstjänster över nätet. Samma sak gäller till exempel Pingstkyrkan i Uppsala, Hillsong med grupper på flera platser i landet och Livets Ord i Uppsala

– Pastor Joakim Lundqvist kommer att predika i en tom kyrka på söndag, säger Janne Blom, en annan av pastorerna i Livets ord till Dagen.

I mindre församlingar går verksamheten ofta vidare som vanligt då man sällan samlar så många besökare att man når till regeringens gräns på 500. Men möjligen är det lite glesare i bänkarna då många väljer att ta det säkra före det osäkra.

Flera större konferenser ställs också in. Equmeniakyrkan ställer en planerad musikkonferens i Linköping som skulle ha hållits under helgen. Inte heller förnyelserörelsen New Wines nationella ledarkonferens, som också skulle ha ägt rum i Stockholm i helgen, blir av.

Ändrad nattvard

I coronavirustider kommer frågan om nattvarden i fokus. Att dela bröd och vin kan potentiellt sprida smitta. Flera församlingar inför nu ändrad praxis.

– Vi kommer inte att dela nattvarden ur en nattvardsbägare. Och prästen kommer att lägga oblaten i handen, inte i munnen, på besökarna, förklarar kommunikationsansvarige Kristina Hellner.

Andra kyrkor har fattat liknande beslut om nattvarden. Många använder så kallade särkalkar, där varje deltagare får ett eget litet glas. Några kyrkor har också infört nya rutiner vid kyrkkaffe, där den traditionella självserveringen ersätts för att inte så många olika händer ska röra termosar och bullfat.