Gonzalos målvaktsduell med Luleås Grahn

Foto: Naina Helén Jåma/TT

För sex år sedan ändrade hon sig, tog på sig skydden och ställde sig i målet.

Nu är målvakten Alba Gonzalo en av spelarna som kan säkra ett historiskt SM-guld till HV71.

Här är det mesta kring detaljerna som berör SDHL-finalen mellan just HV71 och regerande mästarlaget Luleå.

+ Alba Gonzalo

Spanjorskan ville först inte ställa sig i målet men efter att ha gjort det – för bara sex år sedan – fastnade hon för rollen. Inför säsongen 2016–2017 lämnade den nu 22-åriga målvakten Spanien för att spela i Finland, där hon fick betala allt själv, och ordnade året därefter kontrakt med SDHL-klubben HV71 via tryout. Nu är hon en av spelarna som ska se till att guldet hamnar i Jönköping.

+ Målvaktsduellen

Gonzalo släppte in 1,36 mål per match i grundserien, vann 23 matcher och hade en räddningsprocent på 93,24. I slutspelet har hon delat "jobbet" med Shea Tiley, Kanada. Finalduellen blir mot Luleås betydligt mer erfarna Sara Grahn, som hade 1,64 insläppta mål per match och 92,87 i räddningsprocent.

+ Vägen till SM-finalen

HV71: 9–1 och 7–1 i kvartsfinalen mot Leksand, 6–2, 4–1 och 3–2 i semifinalen mot Djurgården.

Luleå: 7–0 och 5–1 i kvartfinalen mot Linköping, 4–3, 3–2 och 6–2 i semifinalen mot Brynäs.

+ Spelschemat

Luleå, de två senaste säsongernas regerande mästarlag, inleder hemma på onsdagskvällen. Sedan ser spelschemat ut enligt följande: HV71–Luleå, fredag, HV71–Luleå, söndag, eventuellt Luleå–HV71, tisdag den 17 mars, eventuellt HV71–Luleå, torsdag den 19 mars.

+ Miljonsatsningen

HV71 sparade elva spelare från förra säsongens trupp och fyllde på med utländska stjärnor som Kennedy Marchment, USA, Sidney Morin, USA, och kanadensiskan Kaitlyn Tougas, för att nämna några. Resultatet: Fyra spelare inom topp-tio i poängligan, överlägsen grundserievinnare – och nytt poängrekord i SDHL.

Kostnaden? En toppsatsning i SDHL ligger runt fem miljoner kronor, enligt Aftonbladet.

+ HV71:s poängrekord

Luleå nådde 96 poäng säsongen 2016–2017. Den noteringen är numera inte längre den främsta i SDHL. HV71 vann 32 av 36 matcher – och landade på hela 99 poäng när grundserien summerades. Dessutom briljerade laget med 170 mål – bäst i serien – och med endast 52 insläppta – även det bäst i serien – gav det en imponerad målskillnad på +118. Tvåan Luleå samlade ihop 81 poäng och +80.

+ Luleås finalrutin

Tre av de senaste fyra säsongerna har slutat med att Luleå lagt beslag på SM-guldet. Den här gången handlar det mesta av förhandssnacket om HV71, men för Luleå, som inleder finalen på hemmaplan, har hittat spelet allt mer ju längre säsongen har pågått – och siktar nu på att vara som bäst för att vinna guldet för tredje raka säsongen.