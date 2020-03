Grönt ljus för biljonprogram i USA

Foto: Patrick Semansky

De politiska parterna i USA är överens om ett gigantiskt stödpaket mot coronavirusets härjningar.

Överenskommelsen kom efter midnatt, då ledarna i senaten och president Donald Trumps regering förhandlat under hela dagen.

Totalt väntas paketet omfatta runt 2 biljoner dollar, motsvarande över 20 000 miljarder kronor. Det innehåller enligt medier i Washington bland annat utbetalningar à 3 000 dollar till de flesta familjer i landet, ett låneprogram med 500 miljarder dollar för företag, delstater och städer, plus ytterligare 367 miljarder i stöd för mindre företags löner. Vårdsektorn får 150 miljarder dollar, skriver The Washington Post , och påpekar att paketet successivt har växt under förhandlingarna – det är nu mer än dubbelt så stort som för några dagar sedan.

Formellt är ännu ingenting klart, men senatens majoritetsledare Mitch McConnell säger att paketet väntas kunna röstas igenom under onsdagen amerikansk tid.

Börserna tog ut mycket av glädjen i förskott, och klättrade något oerhört under tisdagen – uppgången för Dow Jones industriindex, 11,4 procent, var den största under en handelsdag sedan 1933, enligt The Wall Street Journal.

Sedan coronaviruskrisens utbrott har börserna dock backat tiotals procent.