Het stjärnduell – svenskarna spred kulorna

Foto: Darko Bandic/AP/TT

Martin Fourcade och Johannes Thingnes Bø.

I Pokljukas distanslopp visade fransmannen och norrmannen varför de är två av skidskyttets främsta affischnamn.

Svenskarna?

De sköt bort sig.

De skjuter prickfritt, de åker snabbt. Och allra bäst blir det förstås när de går en duell som den i världscupen i de slovenska bergen. Johannes Thingnes Bø var först ut, sköt fullt och gav precis allt i åkningen in mot mål. Då hade Fourcade också satt sitt 20:e av lika många skott.

Fransmannen hade tio sekunder att köra in på Bø när han lämnade den sista vallen. Med norrmannens sluttid – 47.54,3 – att gå på plockade han sekund för sekund, men orkade inte hålla i hela vägen.

Thingnes Bø vann med 11,4 sekunders marginal.

– Det var knallhårt. Jag sköt långsamt första tre, tog mig tid och fokuserade, säger norrmannen, som inte tävlat på några veckor sedan han blev pappa, till SVT.

Spred kulorna

I den här tävlingens resultatlista hamnade de svenska åkarna i de nedre regionerna, utanför de 70 bästa. Det var strålande väder, fint före men det skulle ju skjutas också i Pokljuka – och då spred svenskarna kulorna brett och snett.

Helt uselt var det inte i distansloppet över 20 km. Jesper Nelin lämnade två gånger vallen med fem tomhylsor bakom sig, men med tre bom i båda stående saboterades möjligheten till en bra dag.

– Jag har ingen kontroll över huvud taget. Jag kan inte hålla still geväret. Jag har ingen koll på pipan, den far åt alla håll. Jag vet inte vad det är, det går bara inte. Det får bli mer "torrklick" framöver för att komma in i ställningen bättre, säger Nelin till SVT.

"Mycket strulade"

Peppe Femling missade tre skott direkt, noterade två till innan han var i mål som bäste svensk på 71:a plats.

– Det var ingen höjdare för min del. Mycket som strulade inför starten. Och det var inte en start man ville ha. Jag försökte kriga på, men det var för dåligt, säger han till SVT.

Debutanten Oskar Brandts fyra missade skott är inte att mycket att säga om – en klart godkänd första bekantskap med världscupen.

Torstein Stenersen stannade på sex missade skott och Gabriel Stegmayr på tre.