I Borgholm är det ingen idé att ha bråttom

Foto: Suvad Mrkonjic/TT

I Borgholms kommun, som har den äldsta befolkningen i landet, får du inte ha bråttom. Här stannar folk och pratar med varandra både länge och väl utan en tanke på stress.

– Om man har ett ärende på stan gäller det att ha gott om tid, eftersom man alltid träffar folk som vill prata, säger Kjell Gerdin.

Han och hustrun Anne flyttade till Borgholm från Hässleholm när de gick i pension. Då förverkligade de planer som de haft i många år.

De är långt ifrån ensamma om att leva sin pensionärsdröm i Borgholm på Öland. Det är den kommun i landet som har den högsta andelen äldre. Enligt Statistiska centralbyråns statistik är 35,7 procent av Borgholms befolkning över 65 år.

Paret håller i trådarna för den ideella föreningen Borgholms filmfestival, som vårdar minnet av Einar Andersson som byggde Borgholms Bio. Biografen är i dag kulturminnesmärkt och firar 100-årsjubileum i år.

– Vi är över 100 medlemmar som träffas och tittar på de filmer som farbror Einar visade fram till 1973, säger Kjell Gerdin.

Semesterkänslan som finns i Borgholm under sommaren är just nu långt borta. Den iskalla vinden från havet sveper in på Storgatan, som kantas av äldre låga hus med butiker i bottenplan. Flera av flanörerna stöder sig på rullatorer och käppar.

Inne i vinterträdgården på seniorboendet Bovieran på Sandgatan, är dock temperaturen mellan tio och femton plusgrader och grönskan frodas.

Jan-Erik Carlstedt flyttade hit med sin fru Lena från Tyresö i Stockholm i januari förra året.

Saknade fåglarna

Det var på en av parets många turer med husbilen som de fick korn på seniorboendet i Borgholm.

– Vi hade en jättefin lägenhet i Tyresö centrum, dit vi flyttat från en villa i Älta, och hade nära till allt. Men vi kände att vi är ju inte så gamla och saknade trädgården och fåglarna. Vi såg inte en fågel i höghuset.

De fastnade för lugnet i Borgholm.

– Här måste man alltid lägga till en kvart när man ska göra något. Man träffar alltid någon som vill prata. Och när man är på Ica får man djupandas när kunderna står och pratar med kassören, säger Jan-Erik Carlstedt.

Kommunchefen Jens Odevall är glad över att Borgholm toppar statistiken över andelen äldre invånare.

– Här lever man länge och väl – och gott. De som flyttar hit är både friska och aktiva, säger han.

Han tror att många flyttar till Öland för att behålla semesterkänslan, som de har fått när de varit där, året runt.

– På sommaren ökar vi vår population från knappt 11 000 invånare till 250 000 personer. Väldigt många har fritidshus här eller besöker Öland om somrarna och har en relation till oss. När man blir äldre och varvar ner lite väljer man att flytta hit permanent, säger han.

Ekonomiskt påverkas kommunens ekonomi positivt av inflyttningen av äldre.

– Det är klart att det är positivt att folk vill leva och bo här, men vi tampas med är kompetensförsörjningen. Det är klart att folk vill ha god service, säger Jens Odevall.

Hyllar vården

Barbro Skoglund, Thomas Johansson och Anita Rubin på seniorboendet har alla flyttat till Borgholm, från Stockholm respektive Blekinge. De har fullt upp med att grädda pannkakor, förbereda ärtsoppa och duka inför kvällen då drygt 50 personer ska träffas och äta ärtsoppa och dricka punsch. Men de tar en paus för att berätta om hur bra sjukvården fungerar.

– Här får man direktnummer till sin läkare och kan ringa även när hen är ledig, säger Thomas Johansson.

Det är något som Kjell Gerdin också tar upp.

– När jag klippte mig i handen med sekatören klockan 13.00 en lördag i somras så trodde jag det skulle vara svårt att få hjälp. Men en läkare var där och kunde ta emot mig, säger han och hyllar hälsocentralen, vars modell som innebär att de inte behöver ta in hyrläkare även har uppmärksammats nationellt.