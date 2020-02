Luleå vann toppmötet med Färjestad

Foto: Robert Nyholm/TT

Tio poäng.

Så stort är Luleås försprång gentemot närmast jagande lag i SHL.

Serieledaren ryckte i tabellen efter att ha hemmabesegrat tabelltvåan Färjestad med 4–1.

Färjestad hade chansen att minska avståndet mellan Luleå och de jagande lagen på den övre halvan av SHL-tabellen.

I stället blev det tvärtom när serieledaren tog emot Karlstadslaget på hemmais.

Luleå tog ledningen genom Petter Emanuelsson i den första perioden och ökade på till 2–0 efter mål av Isac Brännström i mittperioden.

Daniel Viksten reducerade för gästerna i tredje perioden – men det skulle visa sig bara vara ett tröstmål.

Svagt målvaktsingripande

Med tre minuter kvar att spela satte Petter Emanuelsson nådastöten med sitt andra mål för dagen fram till 3–1.

Frågan var dock om inte målvakten Markus Svensson borde tagit pucken när Luleåspelaren sköt från snäv vinkel.

– Jag fick bra fart från kanten och försökte skjuta mot bortre. Jag tänkte att det kunde bli en farlig retur, men han kanske ska ha den. Jag vet inte, men det var jätteskönt att den gick in, säger målskytten till C More.

Matchen slutade 4–1 efter att Erik Gustafsson gjort matchens sista mål i tom kasse.

– Det känns riktigt skönt just nu, säger Petter Emanuelsson.

Föll utan Pennerborn

Färjestad fick klara sig utan sin huvudtränare Johan Pennerborn som missade matchen av personliga skäl. Pennerborn valde att i stället åka till sin födelsestad Köping för att vaka hos sin mamma.

"Hon svajar mellan att vara eller att inte vara och då har jag valt att vara vid hennes sida", sade han till Färjestads hemsida tidigare på lördagen.

Tack vare segern är Luleå nu uppe i 89 poäng – tio före Färjestad.

Samtidigt vann HV71 hemma mot Malmö med 3–2 och tätar till mittenregionen av tabellen ytterligare. I skrivande stund är Jönköpingslaget ett av fyra lag som nu står på 74 poäng i SHL. Övriga är Frölunda, Skellefteå och Djurgården.