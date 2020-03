Mando Diao: Det mänskligaste albumet vi gjort

Fakta

Bildades: Av Björn Dixgård och Daniel Haglund under namnet Butler. 1996 anslöt Gustaf Norén.

Slog igenom: I början av 2000-talet som ett renodlat rockband, med låtar som "Motown blood" och "Mr Moon".

Ny publik: "Gloria" och "Dance with somebody" från 2009 års "Give me fire" lekte med andra rytmer och en annan produktion. Låtarna gav Mando Diao en ny publik långt utanför landets gränser.

Tolkningar: Tre år senare tog bandet folkhemmet med storm när de tolkade Gustav Fröding på "Infruset". Nu hade de snart sagt alla i sin hand, från kidsen med attityd till Svensktoppspubliken.

Syntperiod: Nästa steg blev att ge sig ut i ett digitalt färgat 80-talslandskap och 2014 släppa ett album som fick sitt namn efter en Sovjettillverkad analog synthesizer, "Aelita".

Uppbrott: 2015 lämnade Gustaf Norén bandet. Soundet har åter blivit mer rockorienterat.

Husband: Mando Diao, som nu består av bandmedlemmarna Björn Dixgård, Carl-Johan, Fogelklou, Jens Siverstedt, Patrik Heikinpieti och Daniel Haglund, blir ett av flera band att agera husband i SVT:s långkörare "På spåret" under säsongen 2019/2020.

Nya tolkningar: 29 maj 2020 släpps albumet "I solnedgången", en fristående uppföljare till "Infruset", den här gången med tonsatta dikter av bland andra Karin Boye, Nils Ferlin och Björn Dixgårds föräldrar. Singeln "Själens skrubbsår" släpptes 27 mars.