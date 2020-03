Mendez: Min kropp mår inte så bra

Foto: Naina Helén Jåma/TT

Andra chansen-gänget hann knappt landa efter segern innan det var dags att ladda upp igen.

På onsdag börjar Melodifestivalrepetitionerna på Friends Arena.

Anis Don Demina avslutar 2020 års startfält i Melodifestivalfinalen – och han kommer att göra det ordentligt, utlovar han.

– Jag är sist ut och det är jag så taggad över att få avsluta hela cirkusen, "go out with a bang". Och att få göra det på Friends! Det kommer att bli det roligaste gigget i år, säger han.

Han knep tillsammans med Paul Rey, Felix Sandman och Mendez featuring Alvaro Estrella de sista finalplatserna i Andra chansen. Redan nu har Anis Don Demina börjat fundera över hur han ska toppa sig själv – men vill inte avslöja någonting.

– Vi ska brassa på lite. Då får ni se, säger han.

Felix Sandman kommer inte att göra några ändringar i sitt "Boys with emotions"-nummer till finalen. Innan repetitionerna drar igång åker han hem till Stockholm för att ladda upp och varva ner.

– Jag ska hem och mysa med min flickvän, kolla på film. Sedan blir det pang på.

Ingen politisk agenda

Felix Sandmans bidrag handlar om att det är okej för killar att känna alla typer av känslor – och att våga visa dem.

TT: Hur tror du att budskapet skulle tas emot ute i Europa?

– Bra, hoppas jag, det är det jag vill tro i alla fall. Jag har ingen politisk agenda i det mer än att jag tycker att det är viktigt att stödja de mänskliga rättigheterna, alla är lika mycket värda. Jag har bara en åsikt om hur man uppfostrar män, säger Felix Sandman.

Paul Rey har tidigare samarbetat med Snoop Dogg och har redan hundratals miljoner strömningar på Spotify. Med sin Melodifestivalmedverkan ville den 27-åriga skåningen nå ut till den svenska publiken.

– Jag tycker att jag har gjort det nu, jag är redan hur stolt som helst, säger han.

Mendez och Alvaro Estrella knep den allra sista finalplatsen. Men innan repetitionerna börjar i Stockholm ska Mendez åka till Spanien.

– Jag mår otroligt bra nu, men min kropp mår inte så bra. Jag måste ta hand om den, jag måste låta den vila, för jag tar det på blodigt allvar när det gäller final, säger han.

Kommer leverera

TT: Hur tror ni att "Vamos Amigos" skulle tas emot i Eurovision?

– Med öppna armar, jag vet det. Det är en så stor vibe kring latinsoundet. Det är bara att titta på alla latinamerikanska artister. Vi latinos jobbade tidigare hårt för att kunna samarbeta med någon från Europa. Nu är det tvärtom, säger Mendez.

Duon kommer att ha startnummer sex i finalen.

– Vet du, för mig spelar det ingen roll var jag är i startposition, vi kommer att leverera, säger Alvaro Estrella.

I finalen kommer de att möta förhandsfavoriterna Dotter, Anna Bergendahl och Hanna Ferm. Men hur vet man vad som funkar i Rotterdam den 16 maj? Enligt Melodifestivalens senior producent Christer Björkman måste låten vara unik.

– Det är en blandning av taktik och hjärta. Sedan måste människor rösta på vad de känner. Det som funkar i slutändan beror på konkurrensen. Har man tur och flyt är det ingen som krockar med oss, då kommer det funka skitbra, säger han.