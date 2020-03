Ökad kontroll av fusk med dödas pensioner

Foto: Tomas Oneborg/SvD-TT

Pensionsmyndigheten fokuserar allt mer på att upptäcka fall där pensioner betalas ut till personer som varit bosatta utomlands och som har avlidit, rapporterar Dagens Nyheter.

– Om ingen lämnar in ett dödsfallsintyg fortsätter utbetalningarna för pensionen att sättas in på ett konto någonstans i Sverige som anhöriga kan ta del av. Det är oftast via anonyma tips som vi får reda på det här, säger Karl-Magnus Nilsson, enhetschef på Pensionsmyndigheten, till tidningen.

Förra året kunde myndigheten avslöja tio sådana fall om totalt 1,3 miljoner kronor med belopp som varierade mellan 10 000 och 500 000 kronor. Fallen har polisanmälts.

Ytterligare ett fusk som myndigheten nu satsar extra hårt på att komma åt är när personer som invandrat till Sverige både får svensk garantipension och utländsk pension samtidigt. I en stickprovskontroll förra året upptäcktes ett hundratal sådana fall. Sammanlagt handlar det om 2,3 miljoner kronor om året.

– Vi begär ibland återbetalningar på flera hundratusen kronor av en person, säger Karl-Magnus Nilsson till DN.