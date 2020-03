Premier League spelar – Ligue 1 ställer in

Foto: Rui Vieira/AP/TT

Premier League går emot strömmen.

Alla matcher i helgen ska spelas som planerat, med publik på läktarna. Det meddelar den engelska fotbollsligan.

Beskedet kommer efter att premiärminister Boris Johnson meddelat att alla idrottsevenemang tills vidare kan genomföras som planerat, trots den snabba spridningen av coronaviruset.

Men Johnson ska också ha indikerat att man överväger att framöver stoppa större publika evenemang, skriver Premier League i sitt uttalande.

"Hälsan hos spelare, personal och fans är av största vikt och vi fortsätter att noggrant följa riktlinjerna från Englands folkhälsomyndighet", skriver ligan.

Tre spelare i Leicester är i karantän som en försiktighetsåtgärd efter att de uppvisat lindriga symptom. Leicester spelar borta mot Watford i en av sju matcher som avgörs på lördagen.

Frankrike väljer en annan väg och gör som i flera andra länder. Sent på torsdagskvällen kom beskedet att all fotboll i landet ställs in.