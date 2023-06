Strider på minst tre fronter – små kliv

Foto: Iryna Rybakova via AP/TT

Ukrainska soldater skjuter mot ryska mål i luften, i ett buskage i utkanten av Bachmut i måndags förra veckan. Arkivbild. Foto: Iryna Rybakova via AP/TT

Foto: Rysslands försvarsdepartement via AP/TT

Den här bilden, som distribuerats av Rysslands försvarsdepartement, visar flera av Ukrainas militära fordon som har förstörts eller övergivits. Foto: Rysslands försvarsdepartement via AP/TT

Storozjeve ligger i sydöstra Ukraina, nära länsgränsen mellan Donetsk och Zaporizjzja. Under den gångna helgen har det gjorts flera ukrainska segerrop från området.

De små orterna löper som i ett radband söderut från den något större orten Velyka Novosilka – mot ryskkontrollerat område. Ryssland har inte medgivit några bakslag i området, men flera inflytelserika och inofficiella ryska röster medger att ukrainarna har ryckt fram något under intensiva strider.

Hundratals meter

Nästa ort på vägen söderut är Makarivka. Där går uppgifter från de ryska så kallade militärbloggarna, Kremltrogna journalister och propagandister som följer kriget och ibland ger en något tydligare bild av händelseförloppen, isär. En skriver att ryska styrkor tvingades bort därifrån i strider under natten till måndag, medan en annan säger att striderna i orten har återupptagits.

Området i stort kallas Vremivka-avsatsen. Varje ort består av ett fåtal bostadshus och gårdar, eller ett par kvarter. När Ukraina under helgen meddelade att de återerövrat tre orter så sade den biträdande försvarsministern Maljar att de hade avancerat hundratals meter: 300 till 1 500.

I en annan riktning, längre nordost, har de ukrainska styrkorna ryckt fram kring den så länge omstridda och i stort raserade staden Bachmut, som Ryssland lade många månader och människoliv på att ta kontroll över. Ukraina såg i fredags ut att försöka omringa staden, enligt The Economists krigsanalys .

Förberedda linjer

Bedömare har under de senaste veckorna sökt tona ned eventuella förväntningar om att Ukrainas offensiv ska kunna gå lika snabbt som i till exempel Charkiv i nordost i september förra året, då ryska styrkor i stort gick på reträtt.

Under de senaste månaderna har Ryssland upprättat försvarslinjer på ockuperad mark som beskrivs som några av de mest omfattande sedan andra världskriget. Skyttegravar, minfält, taggtråd, jordvallar och fordonshinder har placerats ut längs med omkring 100 mil på ukrainsk mark, enligt en rapport från analytiker vid den amerikanska tankesmedjan CSIS.

Förstörda Leoparder

Det är i denna riktning som Ukraina ser ut att ha haft det svårast hittills. Flera medier rapporterar att Ukraina där har satt in sitt 47:e mekaniserade förband som har förstärkts med bland annat moderna Leopard-stridsvagnar.

Flera sådana gick förlorade i anfallsmanövrar i Zaporizjzja under förra veckan, enligt tidningen Forbes och analysfirman Oryx . Men efter helgen rapporteras ukrainska styrkor ha gjort åtminstone mindre framsteg.

Än är det hur som helst för tidigt att tala om ett ukrainskt genombrott, skriver den amerikanska tankesmedjan Institute for the study of war i en rapport.