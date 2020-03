Trump om viruset: Vi klarar oss väldigt bra

Foto: HYOSUB SHIN/AP/TT

Donald Trump är inte oroad över coronaviruset och kommer inte att ställa in kampanjmöten för att minska spridningsrisken.

Trumps uttalande kom bara timmar efter att antalet smittade i USA stigit till över 400 och hans egen bostadsort Washington DC rapporterat sitt första fall. Inte heller det fallet oroar presidenten.

– Nej, jag är överhuvudtaget inte oroad, säger han enligt nyhetsbyrån AFP.

Det säger han sig inte heller vara över det faktum att en person som deltog i en konferens för konservativa politiker förra månaden har testat positivt för coronaviruset. Såväl Trump som vicepresident Mike Pence deltog vid konferensen. Enligt Vita huset tyder dock ingenting på att de två ska ha kommit i närheten av den nu smittade personen.

Går mot experterna

Trump har kritiserats för att ta för lätt på smittan, för att sprida desinformation och vid upprepade tillfällen säga emot Vita husets egna experter på området.

– Alla som behöver testa sig får göra det. De är här, de har testutrustning och testerna är underbara, sade Trump till exempel i när han i fredags besökte smittskyddsmyndigheten CDC:s kontor i Atlanta.

CDC själva säger att de har alldeles för få tester och inte kan testa så många som de vill, vilket även Mike Pence erkänt.

Dagen innan hade Trump i en intervju med Fox News gått emot siffror från Världshälsoorganisationen, WHO, enligt egen uppgift för att han litade mer på sin egen magkänsla.

Motvilja att agera

Presidenten möttes också av kritik för sina kommentarer i fredags om de som smittats ombord på kryssningsfartyget Grand Princess utanför San Francisco. Trump sade då att han inte ville att någon på fartyget skulle få gå iland eftersom de kunde bli sjuka senare, och därmed öka antalet insjuknade i USA och då försämra statistiken.

Enligt The New York Times och The Washington Post som båda gått igenom Vita husets och flera av landets ansvariga myndigheters agerande i virusfrågan – har presidenten och hans medarbetares motvilja att agera försämrat landets förmåga att hantera en virusspridning.

Minst 19 personer i USA har avlidit efter att ha smittats av coronaviruset.