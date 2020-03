Två WTA-turneringar ställs in

Foto: Chris Symes/AP/TT

Även damernas schema i världstennisen påverkas av det nya coronaviruset.

Turneringarna i Colombia och Mexiko på WTA-touren ställs in, med hänvisning till reserestriktioner på grund av pandemin.

"Vi är ledsna över att de här evenemangen inte kan hållas, men hälsa och säkerhet kommer alltid att gå först", uppger WTA i ett uttalande.

Sedan tidigare har WTA-turneringen i kinesiska Xi'an den 13-19 april ställts in, och herrarnas motsvarighet ATP meddelade under torsdagen att man ställer in alla tennistävlingar i sex veckor.