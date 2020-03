Foto: Martin Meissner/AP/TT

Tyskland och Italien startar uppladdningen inför EM i fotboll med att spela landskampen den 31 mars inför lyckta dörrar. Detta på grund av spridningen av coronaviruset.

Matchen spelas i Nürnberg.

Tidigare under dagen beslutades det att flera bundesligamatcher skulle spelas utan publik och i går ställdes all idrott in i Italien den kommande tiden.