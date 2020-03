USA stoppar resor från EU

USA:s president Donald Trump säger i ett tv-tal att resor från Europa till USA stoppas i 30 dagar från och med fredag, amerikansk tid. Åtgärderna genomförs för att stoppa spridningen av coronaviruset.

– Efter att ha konsulterat regeringens smittskyddsexperter har jag beslutat att ta flera stora, men nödvändiga åtgärder för att skydda alla amerikaners hälsa och välbefinnande, säger Trump.

Storbritannien undantas resestoppet. Trump säger även att amerikanska medborgare som har genomgått tillräckliga undersökningar inte berörs av inreseförbudet.

Trump säger i talet att europeiska myndigheter har misslyckats med att begränsa virusets spridning, till exempel genom att inte stoppa flygningar från Kina. Trump antyder att coronaviruset har kommit till USA via Europa.

– Genom att ha genomfört tidiga och intensiva åtgärder har vi sett avsevärt färre sjukdomsfall i USA än vad Europa har nu, säger Trump.

För att lindra de ekonomiska effekterna av coronaviruset kräver dessutom Trump att skattelättnader införs i landet.

– Jag uppmanar kongressen att ge amerikaner omedelbara inkomstskattelättnader, säger Trump i talet från Ovala rummet.

Oljepriset sjönk över 3 procent efter det att Donald Trump utlyst reseförbudet.

Priset på ett amerikanskt fat WTI-olja sjönk 3,7 procent till under 32 dollar per fat medan priset på brent-olja minskade 3,3 procent till 34 dollar per fat.

Råvarumarknaderna har varit turbulenta sedan veckans början, då de drabbades av jätteras orsakat av att Saudiarabien kraftigt sänkte sina oljepriser.