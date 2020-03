Virusutbrott pausar klimatutsläpp

Foto: NASA/TT

Stillastående industrier i Kina har lett till utsläppsminskningar av koldioxid som hittills motsvarar dubbla Sveriges utsläpp under två år. Men i slutänden motverkas minskningen sannolikt av ökad produktion, anser bedömare.

I spåren efter det nya viruset sars-cov-2 har Kinas utsläpp av växthusgaser sjunkit kraftigt, på grund av stillastående fabriker, färre transporter och minskat flygande. Enligt den brittiska klimatsajten Carbon Brief har koldioxidutsläppen varit drygt 100 miljoner ton mindre under de senaste veckorna, jämfört med samma period förra året. Det motsvarar ungefär 6 procent av hela världens utsläpp under samma period – och är mer än dubbelt så mycket som Sveriges territoriella utsläpp under två års tid.

Utsläppsminskningen går även att se från rymden. Satellitbilder visar hur Kinas utsläpp av kvävedioxid, som inte är en växthusgas men hör samman med förbränning av fossila bränslen, har minskat med 36 procent.

Men effekten är troligen högst temporär. Enligt Carbon Brief har Kinas kolintensiva industrier en stor överkapacitet. Så i samma ögonblick som verksamheten rullar i gång är sannolikheten stor att utsläppsminskningarna kompenseras.

Li Shuo, som arbetar för Greenpeace i Asien, varnar i en intervju med New York Times för att virusutbrottet dessutom kan leda till att Kinas utsläpp av växthusgaser i slutänden blir ännu högre än de var tidigare:

– Nu prioriterar Kina att kontrollera utbrottet och att bevara den ekonomiska tillväxten, och vi vet sedan tidigare att när ekonomisk tillväxt prioriteras hamnar miljön i baksätet.