Covidtestbedragare i farten på Österlen – skickar sms om provtagning

En kvinna i Simrishamn fick under måndagen ett sms med information om att en chaufför skulle komma och leverera ett covid -19 test till hennes bostad under tisdagsmorgonen. Kvinnan anade oråd då hon inte har beställt något test och kontaktade sjukvården via 1177 för att kontrollera om det stämde.