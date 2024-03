Våld: Berusad 35-åring slog sitt ex framför gemensamma barnet

Den 35-årige mannen var berusad när han kom hem till sin före detta sambo och deras gemensamma barn. Kvinnan ville inte släppa in honom, han puttade då henne in i väggen och tog strypgrepp om hennes hals. Allt medan deras barn såg på. Mannen ska nu betala skadestånd till både barnet och sitt ex.