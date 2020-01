Gårdsrånen – detta vet vi

Foto: Johan Nilsson/TT

Under den senaste veckan har en grupp gärningsmän slagit till mot ett flertal gårdar i södra och sydöstra Skåne. Detta vet vi om rånen och rånförsöken.

Bekräftade fall

Under en dryg vecka har fyra fall av rån eller rånförsök i sydöstra Skåne anmälts. Polisen har även rapporterat om ett liknande fall i Trelleborgsområdet. Rånen har inträffat i eller i anslutning till offrens bostäder.

Gärningsmännens tillvägagångssätt

Det mönster som polisen kunnat se är att förövarna dyker upp i bil och kör in på gårdsplanen. Personerna har beskrivits som aggressiva eller påstridiga och vill komma in i bostaden. I de fall de har lyckats komma in har de stulit värdesaker. Några av de drabbade har även misshandlats i samband med rånen. I några av fallen har rånarna uppgett att de kommit med anledning av en annons på Blocket.

Hur många rånarna är till antalet är oklart, men det har i samtliga fall rört sig om mer än en gärningsperson.

Offren

Offren har i flertalet av fallen varit äldre personer. Samtliga har bott på gårdar eller i hus som ligger avsides.

Polisen varnar

I tisdags kväll gick polisen ut med en varning med anledning av rånen och rånförsöken. Varningen riktas till folk som bor på avsides belägna gårdar.

Polisens uppmaning är: ”Släpp inte in några personer, ring polisen på 112 om ni drabbas av ovanstående”.

– De är väldigt påträngande och det finns så klart risk för handgemäng om de kommer in i bostaden. Det är därför det är viktigt att inte släppa in dem, säger förundersökningsledare Lotta Lindh.