Smilla Roxenius: Här är trenderna som dominerade 2020

Från en tigerkung till en man på skateboard som dricker tranbärsjuice och mimar till Fleetwood Mac – ja, 2020 var minst sagt ett underligt år.

Detta är en personligt skriven text i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Alla kan väl lista ut vilket årets mest väsentliga samtalsämne var. Det behöver inte ens nämnas, ni vet vad som syftas på. Tro det eller ej, men det fanns faktiskt andra samtalsämnen också, trender som dominerade våra liv även detta ovanliga år.

Här kommer en lista på några av de hetaste.

TikTok appens logga Foto: Kiichiro Sato

TikTok

“Dansvideo-appen” som gick från att vara en ”app för småbarn” till att ha en snittålder på på 18-24 år och cirka 500 miljoner användare i månaden. 2020 var det ultimata året för en app som TikTok, det var ett år av hemmasittande och distansundervisning vilket är lika med ökad skärmtid. För den som på något sätt lyckats missa detta fenomen är TikTok till för att dela korta videor ljudsatta med musik eller annat.

Här är tre av trenderna som dominerat TikTok i år:

”You think you can hurt my feelings?”

Till La Raux-låten ”Bulletproof” berättar folk om upplevelser de gått igenom som gjort dem starkare. Videon börjar med texten “you think you can hurt me?” följt av olika “bidrag”, exempelvis “Jag blev buad av scenen på talang”.

”Put a finger down”

Som partyleken “jag har aldrig” fast utan alkohol. Ljudet i tiktoken förmedlar olika påståenden och personen i fråga ska böjer ner ett finger om påståendet stämmer.

“The main character”

Detta året skulle alla vara “the main character”, alltså huvudkaraktären i sina liv. Videon går ut på att man gör något som en huvudkaraktär i en “coming of age”-film skulle ha gjort. Det kan vara små ögonblick som att dansa runt i sitt sovrum mitt i natten eller ett videokollage på sagolika upplevelser man haft.

Musik är en stor del av av Tiktok och appen har bidragit till många artisters framgång på topplistan. Av Billboards topp 100-låtar är de allra flesta stora tiktok-låtar. Med detta sagt har appen inte enbart gett nya låtar en push, utan även gamla hits från det förra seklet har fått ett uppsving. Några exempel är:

Dreams - Fleetwood Mac

Mick Fleetwood från Fleetwood Mac uppträder på Radio City Music Hall i New York 2018. Foto: Evan Agostini

Låten exploderade när en man på skateboard mimade till låten samtidigt som han drack tranbärsjuice. Varför just detta blev en succé är det nog ingen som vet, men videon blev så stor att trummisen i bandet som skrev låten, Mick Fleetwood, återskapade den.

It's Tricky - Run DMC

Har blivit en trend du gör med dina vänner eller familj där du svarar på två olika alternativ, vilket som bäst stämmer in på dig. Det kan vara allt ifrån ”hund eller katt” till om du är singel eller i ett förhållande. Alternativen är skrivna längst uppe i hörnen på video-rutan och personerna som medverkar väljer sedan sitt alternativ genom att gå eller dansa åt det håll som det passande alternativet finns.

Just the two of us - Bill Withers, Grover Washington Jr

Började cirkulera på TikTok i år, främst som bakgrundsmusik till videor med någon man tycker om. Bland de mest virala videorna med låten finns en med två småkillar som passar amerikansk fotboll till varandra i slow motion, och en med en fiskare som kramar en stor fågel. Ja, ni hör att det spretar – men låten är bra.

Även om TikTok dominerade många ungdomars liv under 2020 uppstod även andra trender och händelser – utanför appen – som fick stor spridning i sociala medier:

Black Lives Matter demonstration i Malmö Foto: Johan Nilsson/TT

Black Lives Matter

Rörelsen är inget nytt för i år, inte heller polisvåldet mot svarta amerikaner. Men ändå blev #blacklivesmatter en av de största hashtaggarna på alla sociala medier under 2020. Det som väckte rörelsen och det allmänna intresset till liv igen var när George Floyd, en svart man, som dödades i samband med ett polisingripande i Minneapolis i maj.

“Support your local”

Att konsumenter stöttade de lokala företagen blev under året viktigt för många småföretags överlevnad. Med restriktioner som hindrade oss från att konsumera som vanligt blev det extra viktigt att bidra så gott man kunde. Detta blev alltså en trend och många, stora som små, instagrammare tipsade om lokala butiker eller restauranger.

Socialt engagemang på Instagram

Är något vi sett mer av i år. Tidigare har Instagram enbart setts som en app för att dela bilder från en glorifierad version av sitt eget liv, men 2020 blev plattformen mer än så. Det blev en app för att sprida vidare information, för att stå upp för sin åsikt och för att ta ställning i frågor man tycker är viktiga.

Among Us

Mobil- och datorspelet som blommat upp under det senaste halvåret bygger på misstankar. En spelare blir utvald till hemlig “impostor” (bedragare) och resten av de fyra till tio spelarna ska sedan tillsammans försöka lista ut vem förrädaren är.

Det är lättare att handla närproducerat med REKO-ring Foto: Johan Nilsson/TT

Vegetariskt och närodlat

Stod högst upp på många inköpslistor i år, både för att stötta de lokala bönderna men också för miljöns skull. Nu för tiden finns det många vegetariska alternativ i affärerna vilket kanske underlättar valet för många, om så bara för en middag. De så kallade REKO-ringarna, där lokala producenter enkelt kan sälja direkt till konsumenten utan mellanhand, har också poppat upp på olika håll och blivit populära.

Second hand kläder på Emmaus i Stockholm Foto: Jessica Gow/TT

Second hand

När vi ändå är inne på miljötänket har 2020 varit ett år för second hand-shopping. Att shoppa begagnat har tidigare varit lite tabu i vissa kretsar, men under 2020 vände det helt och alla skulle handla second hand. Trendiga kläder så som stora skjortor, kavajer och t-shirts med ett vintagetryck var dessutom plagg som var lätta att hitta i second hand-butikerna.

Pastell

Var årets färgtema. Kläderna var pastell, inredningen var pastell, ja det mesta skulle vara i pastell. Lila, rosa, grönt, gult och blått var tillsammans det nya svarta. 80-talet ringde och ville ha sin färgskala tillbaka.

LP-skivor Foto: Helena Landstedt/TT

Vinylskivor och engångskameror

Vi fortsätter på 80-talstemat med vinylskivor och engångskameror, något som synts mer och mer under året. Skulle du liva upp festen, ja då hade du med dig en engångskamera, och ville du höja mysfaktorn, då satte du på en LP-skiva. Allt fler artister har anammat trenden med vinyl och släpper nu sina album i denna form såväl som digitalt på Spotify.

Joe Exotic framför tigerburarna på hans zoo i Oklahoma Foto: Sue Ogrocki

Tiger King