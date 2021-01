Smilla Roxenius: Det var bättre förr

När vi kastar oss in i ett nytt år tänker vi ofta tillbaka och reflekterar över året som gått. 2020 betraktas nog av de allra flesta som ett annorlunda och kanske till och med hemskt år, och jag kan inget annat än hålla med.

För mig var detta ett år jag sett fram emot sedan jag var liten, året jag skulle springa ut genom Österportskolans stora portar mot ett hav av folk som en stöttande knuff in i vuxenlivet. Men istället för nedräkningsfester, studentresa och flakåkning satt jag ensam på mitt rum sista delen av terminen, isolerad från vänner och lärare och hade lektioner via en skärm.

Att vinylskivor och engångskameror nu är trendigt är ingen slump, vi är trötta på det snabba tempot som internet och sociala medier medför. Visst är utvecklingen fantastisk, speciellt under dessa tider, där vi kan prata med folk från hela världen som om de satt rakt framför oss, men vi behöver en paus. Känslan av att vara konstant uppkopplad är överväldigande.

Just de där bilresorna minns jag lite extra, det kan vara där som roten i mitt stora musikintresse finns. Pappa såg alltid till att bilen var fulladdad med bra musik, och namnen på skivorna var Kent, The Cardigans och Lars Winnerbäck. Varför bryr ni er om mitt musikintresse tro, det har väl inget med saken att göra? Jo, för tiden jag pratar om är just den tiden Winnerbäck så fint beskriver i sin låt om nyponbuskar och tandläkarväder.