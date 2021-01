Anne Westerlund: Cyklister vill ha vackra vyer – inte trafikbrus

Lägg projektet på is till riksdagen sagt sitt och en väglag-ändring gjort. Under tiden går det att komplettera den tillfälliga gång-och cykelvägen med grusvägar närmare kusten, skylta bättre både för cyklister/bilister och sänkt hastigheten på bilvägen under högsäsong.